برلماني يقترح تشكيل لجنة بحثية لتوفير الدعم الكامل للفلاح لزراعة القمح

الثلاثاء 15/مارس/2022 - 06:13 م

قال النائب إبراهيم محمد الديب، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية، وعضو لجنة الزراعة في البرلمان، إن القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية لدعم زراعة القمح وزيادة حافز التوريد ستكون مؤثرة بشكل كبير في الموسم الحالي، من اتجاهين الأولى دعم الفلاح المصري الذي طالما عانى، والثانية حل جزء من مشكلة القمح التي حدثت بعد الحرب الروسية الأوكرانية.



وقال الديب، إن الحافز مهم ومحمود، ويجب شكر القيادة السياسية الرشيدة عليه، لأنها دائما ما تضع يدها على مواطن زيادة الإنتاجية، وتشجيع الفلاحين، موضحاً أن الحافز ليس الإجراء الوحيد الذي اتخذته الدولة، حيث أنه سيتم توفير الأسمدة المدعمة لأي مزارع سيقوم بزراعة القمح، سواء أكان مستحقا أو غير مستحق للدعم، وبمعنى أدق فإن من كانت حيازته أقل من 25 فدان هو المستحق، ولكن حالياً سيتم توفير هذه الأسمدة لأي شخص يزرع القمح، وهو حافز أقوى بكثير من حافز زيادة سعر التوريد.

وأوضح الديب، أن موسم القمح الحالي انتهى ولن يستفيد الفلاح سوى من زيادة سعر التوريد، مشيرا إلى أن الأمور لا تنتهي هنا، ويجب اغتنام الفرصة وتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمراكز البحثية لتوفير الدعم الكامل للفلاح لزراعة القمح.



وأضاف الديب، إنه يجب استشعار معاناة الفلاح المصري، الذي يقدم التضحيات دائما ويقف خلف الدولة في كل الأزمات، مضيفاً «الفلاح عمره ما وقف وقفة احتاجية»، وكل ما يبحث عنه هو قوت يومه.

ووصف الديب الفلاحين بالقوة الضاربة التي تقف في صمت لتعمل وتنتج في هدوء، وبالتالي يجب الوقوف على مشاكلها وحلها لأن جائحة كورونا أثرت عليهم بشكل كبير، وخاصة بسبب قلة استهلاك الدول التي كانت تستورد المحاصيل المصرية.

وأكد الديب على أهمية تشكيل لجنة أزمة، لمواجهة تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن جهود الوزارات لضبط الأسعار، سواء من خلال ضبط المحتكرين والمستغلين أو توفير السلع الغذائية المخفضة أمر مهم جدا في الفترة الحالية، مطالبا المواطنين بالمشاركة في هذه الجهود والإبلاغ عن أي محتكر أو مستغل يرفع الأسعار دون وجه حق.