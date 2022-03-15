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الثلاثاء 15 مارس 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

إقالة المدير الفني للكرة الطائرة "سيدات" قبل نهائي الكأس بنادي الصيد

إقالة المدير الفني
إقالة المدير الفني للكرة الطائرة "سيدات"
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في مفاجأة من العيار الثقيل قرر مجلس ادارة نادي الصيد برئاسة عبدالله غراب إقالة محمد مهران المدير الفني للفريق الأول بالنادي للكرة الطائرة سيدات.
واعتبر الجميع أن القرار مفاجئا وحوله علامات استفهام كثيرة خصوصا أن المدير الفني وصل بالفريق إلى قبل نهائي كأس مصر ويواجه الشمس ذهابا وإيابا يومي الأحد والاثنين المقبلين على أن يواجه الفائز من هذه المباراة نظيره الفائز من مواجهة الأهلي وسبورتنج.
المعروف  أن فريق الطائرة للسيدات بنادي الصيد يحتل المركز الثالث بمسابقة الدوري ويلعب على لقب الدوري المراكز الأربعة الأولى.
وينافس أيضا الفريق على لقب الكأس الذي وصل فيه العام الماضي إلى النهائي وخسر أمام الأهلي في شوط المباراة الخامس.

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نادي الصيد إقالة المدير الفني للكرة الطائرة