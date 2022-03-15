محافظ الشرقية يلتقي رئيس قطاع الرعاية الأولية بوزارة الصحة

الثلاثاء 15/مارس/2022 - 06:49 م

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الثلاثاء، وفد من وزارة الصحة، وذلك لتدشين برنامج المشاركة المجتمعية لتقديم خدمات صديقة للشباب والمراهقين.

ضم الوفد، الدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الأولية بوزارة الصحة، الدكتور محمد عبد الله رئيس الإدارة المركزية للرعاية المتكاملة ، والدكتور جمال الكاشف مدير عام الإدارة العامة لرعاية السن المدرسي والمراهقين ، والدكتورة أمل أحمد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بالوزارة ، والدكتورة مها ونيس ممثلاً عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، وفي حضور الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة ، ومحمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم ، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ، والدكتور خالد فوزي وكيل مديرية الصحة وممثلاً عن مديرية الأوقاف.

أوضح رئيس قطاع الرعاية الأولية بوزارة الصحة أن البرنامج يهدف إلى دعم وتعزيز خدمات العيادات صديقة الشباب والمراهقين من خلال المشاركة المجتمعية والأطباء وأطقم التمريض بوحدات الرعاية الأساسية وذلك بتقديم التوعية والمشوره والتثقيف الصحي والدعم النفسي لفئة الشباب والمراهقين من الجنسين من عمر ١٠ حتى ٢٤ عام ، بالعيادات صديقة الشباب بالإدارات الصحية بمراكز (أبو كبير- أبو حماد - العاشر من رمضان ) بالتعاون مع مديريات التضامن الإجتماعي، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، ورجال الدين بالمحافظة وذلك في إطار سعي الدولة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بكافة فئاتهم ومراحلهم العمرية.

بينما أشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم تدريب الفرق الطبية بالعيادات صديقة الشباب والمراهقين بالمراكز الطبية ووحدات طب الأسرة ، مشيراً إلى أنه جاري عقد ورش عمل لجميع المشاركين في البرنامج ، والتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة بالمحافظة لضمان المشاركة المجتمعية لأهمية ما يقدمه البرنامج للشباب والمراهقين.

أشاد محافظ الشرقية بالمبادرات التي تطلقها وزارة الصحة لتقدم كافة أوجه الدعم النفسي والصحي لجميع فئات المجتمع ، مؤكداً على ضرورة التعاون والتنسيق بين مديرية الصحة والجهات المشاركة وتقديم خدمات صحية وعلاجية للشباب والمراهقين لنجاح المبادرة وتحقيق المرجو منها والوصول لمجتمع صحي خالٍ من الأمراض.