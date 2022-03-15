افتتاح معرض " ريب- تايل RIP-TILE " بجاليري ديمي في الزمالك

الثلاثاء 15/مارس/2022 - 01:46 ص

يقيم جاليري ديمي بالزمالك افتتاح معرض الفنان التشكيلي عمرو علي الدين تحت عنوان " ريب-تايل RIP-TILE " اليوم الثلاثاء، في السادسة مساءً ، ليشمل المعرض ١٦ عملا فنيا متنوع الخامات والتقنيات ( نحت- موزاييك - تجهيز في الفراغ )، و يستمر المعرض حتى ٣١ مارس.



الفنان عمرو علي الدين حسن فنان مصري ، حصل على درجة البكالوريوس قسم التصوير الجداري، كلية الفنون الجميلة ، جامعة حلوان عام ٢٠٠٧ ، وحصل على شهادة الماجستير في قسم التصوير الجداري عام ٢٠١٣ ، ثم حصل على درجة الدكتوراه في عام ٢٠٢٠ “المخلفات البيئية كمفردة تجريبية في الفن الجداري المعاصر" و يعمل في كلية الفنون الجميلة منذ عام ٢٠٠٨ حتى الآن .

شارك عمرو في العديد من المعارض مثل "معرض الكلية" في كلية الفنون الجميلة ، و "صالون الشباب" في دار الأوبرا. كما أجرى معرضين منفصلين "بلاطة ١" في كلية الفنون الجميلة “بلاطة ٢ “ في استوديو أكرم المجدوب و معرض " سلام واحد" في جاليري أركيد بالمعادي.



يقول الفنان عمرو علي الدين أن فكرة معرضه تقوم على أننا : " نحن جميعًا مصنوعون من نفس القالب ، وهناك أنماط مشتركة بيننا جميعًا. ومع ذلك ، فإن معتقداتنا ومواقفنا وممارساتنا تشكل هذا القالب . فنسعى باستمرار إلى تحديد هويتنا ، والوصول إلى الحرية و التفرد ، ولكن نواجه تحديات بسبب تمسكنا بالمبادئ و شعورنا بالانتماء . القالب ثابت ومتغير في نفس الوقت ، فإن اختلافه مثل الطبيعة البشرية ، يعكس الحالة الذهنية والروحانية لكل فرد. ففي النهاية يروي كل قالب قصته ، ليرمز إلى الظروف المحيطة و الأزمان المختلفة".



تأثر الفنان بالطبيعة و الفن المصري القديم و توظيف المخلفات البيئية في الأعمال الجدارية.

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