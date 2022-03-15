مانشستر يونايتد يستضيف أتلتيكو مدريد من أجل العبور لربع نهائي "الشامبيونزليج"

الثلاثاء 15/مارس/2022 - 12:55 ص

فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، تستضيف قلعة "أولد ترافورد"، المواجهة المرتقبة بين فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، صاحب الأرض والجمهور، الذى يستضيف نظيره أتلتيكو مدريد الإسبانى، وذلك ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من عمر مسابقة دورى أبطال أوروبا "الشامبيونزليج" البطولة الأعرق فى القارة العجوز.

وانتهى لقاب الذهاب الذى جمع بين الفريقين على ملعب " واندا ميتروبوليتانو"، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، حيث سجل لفريق مانشستر يونايتد أنتوني إلانغا فى الدقيقة الـ 80 من عمر اللقاء، بعد أن باغتت كتيبة أتلتيكو مدريد، شباك الشايطين الحمر بعد سبع دقائق فقط من انطلاق المباراة، وذلك عن طريق اللاعب جواو فيليكس.

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش لإدارة مباراة مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أولد ترافورد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.