بنك المشرق- مصر يفتتح أحدث فروعه لتغطية شرق وغرب القاهرة

الإثنين 14/مارس/2022 - 12:10 م

أعلن بنك المشرق – مصر عن توسع أخر في شبكة فروعه، وانضمام فرعين جديدين لتغطية كل من شرق وغرب القاهرة، حيث قام البنك بافتتاح فرعه الجديد تحت مسمى فرع "بيفرلي هيلز" في المركز التجاري المعروف باسم "The Strip"، مدينة الشيخ زايد، والآخر في مدينة الرحاب، في القاهرة الجديدة. وذلك حرصاً من البنك على تعزيز تواجده في مختلف المناطق الحيوية، بما يتماشى مع احتياجات السوق المصرفي المصري والعملاء.

وشهدت فعاليات افتتاح الفروع الجديدة حضور مجموعة من ممثلي إدارة البنك وعلى رأسهم، عمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، وهيثم حماد، نائب الرئيس التنفيذي، ورئيس قطاع خدمات التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع، وحازم الوكيل نائب الرئيس ومدير فروع غرب وإسلام القاياتي، نائب الرئيس ومدير فروع شرق.

ويأتي التوسع في شبكة فروع بنك المشرق – مصر استكمالاً لاستراتيجية وخطط البنك التوسعية التي تهدف إلى زيادة حجم الأعمال والتوسع في قاعدة العملاء واستقطاب شرائح جديدة، بما يتماشى مع خطط الشمول المالي، بجانب حرص إدارة البنك على دمج الخدمات الرقمية وإنشاء منطقة مخصصة لذلك (Digital Corner) لتعزيز استخدام القنوات الرقمية المصرفية المتطورة.

وفي هذا الإطار، قد صرح عمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق – مصر مؤكداً اهتمام البنك بالتوسع في السوق المصرفي المصري واستقطاب شرائح جديدة من العملاء لترسيخ تواجده وتعزيز ريادته في هذا القطاع الحيوي الواعد، وأضاف مؤكداً اهتمام البنك بالتوسع وتعزيز دعمه خلال الفترة القادمة على مستوى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أشار إلى أن فرع "بيفيرلي هيلز" الجديد يحتوي على مركز خاص لخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع خطط البنك في النمو السريع في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف "نحرص على تطوير فروع البنك وتزويدها بأحدث الخدمات والتقنيات الرقمية لتقديم تجربة مصرفية استثنائية لعملائنا، حيث ينتهج بنك المشرق - مصر استراتيجية تطوير محددة ترتكز على تطوير وخلق قنوات تكنولوجية مبتكرة لتشجيع عملائه على التحول الرقمي لتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية، إضافة إلى دعمنا الكامل لمبدأ الشمول المالي الذي يحرص البنك المركزي المصري على تحقيقه".

ومن جانبه، صرح هيثم حماد، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع خدمات التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع، موضحاً أن الفروع الجديدة قد تم دعمها بمزايا مختلفة تتضمن، التصميم العصري المتطور وخدمات مصرفية مبتكرة تعكس رؤية واستراتيجية البنك الرقمية والمتطورة، وذلك بهدف تقديم تجربة بنكية سهلة ومريحة، بالإضافة إلى تواجدهم في أرقى الأحياء وأكثرهم حيوية في كل من شرق وغرب القاهرة.

كما نوه إلى أهمية دمج الخدمات الرقمية في الفروع التقليدية بما يتماشى مع التطورات المشهودة في القطاع، قائلاً "تمتلك فروع المشرق الجديدة منطقة مخصصة للخدمات الرقمية (Digital Corner)، والتي من شأنها تسهيل عملية إجراء الخدمات المصرفية وتشجيع العملاء على استخدام القنوات الرقمية المتطورة."

وتم تزويد فرع "بيفرلي هيلز" الجديد بخدمات استثنائية ومتطورة لعملاء المشرق، حيث تم إنشاء مركز كامل مخصص لخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمنح التسهيلات والتوجيهات لمختلف الفئات، وقد حرص بنك المشرق – مصر على تطبيق التصميمات العصرية المبتكرة في فروعه الحديثة، بجانب التوسع في الإدارات المختلفة، ويأتي على رأسها القسم الخاص بالمشرق الذهبي لخدمة كبار العملاء.

ويقدم الفرع الجديد لبنك المشرق – مصر في مدينة الرحاب، مركز مصمم خصيصاً لتلبية احتياجات كبار العملاء "المشرق الذهبي"، إضافة إلى الحائط الرقمي المصمم خصيصاً بهدف توعية العملاء بمنتجات البنك المختلفة والحلول الرقمية المصرفية المبتكرة.

وجدير بالذكر أنه حرصًا من بنك المشرق – مصر على تلبية احتياجات مختلف العملاء وتعزيز مفهوم الشمول المالي، بجانب اتباع تعليمات البنك المركزي، قد تم تجهيز أحدث فروع البنك بالتجهيزات والمزايا المناسبة لدمج وتمكين ذوي الهمم لإجراء كافة المعاملات البنكية والحصول على الخدمات المصرفية بسهولة.