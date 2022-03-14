سجلت الجزائر 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) وحالتي وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 265432، فيما بلغ مجموع الوفيات 6864.
بوابة العرب
كورونا في الجزائر.. تسجيل 22 إصابة جديدة
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سجلت الجزائر 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) وحالتي وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
سجلت الجزائر 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) وحالتي وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.