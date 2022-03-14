كورونا في الجزائر.. تسجيل 22 إصابة جديدة

الإثنين 14/مارس/2022 - 12:27 ص

سجلت الجزائر 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) وحالتي وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 265432، فيما بلغ مجموع الوفيات 6864.