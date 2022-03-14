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الإثنين 14 مارس 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في الجزائر.. تسجيل 22 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الجزائر 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) وحالتي وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 265432، فيما بلغ مجموع الوفيات 6864.

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