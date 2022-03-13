نشوى عمران:  منتدى المرأة العالمي للفنون رسالة سلام للعالم

الأحد 13/مارس/2022 - 07:39 م

شاركت الفنانة التشكيلية نشوى عمران بمنتدى المرأة العالمي للفنون في دورته الثانية خلال الفترة من 3 إلى 9 من الشهر الجاري تحت عنوان "الحب والسلام والتنمية ، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة .

وصرحت نشوى عمران، بأن الفن التشكيلي من أهم القوى الناعمة التي تؤثر في ثقافه المجتمع وله دور بارز علاج السلوك والمشاركة مع فنانات من مختلف الدول يعمل على التبادل الثقافي والورشة كانت رساله للعالم بكيفيه احترام المرأه المصريه وتواجدها في كافه المجالات وهي امتداد للحضاره المصريه القديمة

ويضم المنتدى ورش عمل ومعرض للفنون وجولات سياحية، بمشاركة أشهر الفنانات التشكيليات من مختلف أنحاء العالم، بولينا من روسيا واميرالدا من رومانيا وانيتا مونوسكالكو من روما والفنانه ريم هشام من الأردن وسارفينوزا من اوزبكستان و غيرهم من الفنانات اللاتي لهن بصمه في الفن التشكيلي في بلادهم وبرعاية واستضافة الداو للتنمية وتنظيم أوستراكا للفنون، بمشاركة 40 فنانة من 12 دولة أجنبية، وختمت الفعاليات بحفل ختام يوم 8 مارس الماضي ، بمشاركة الفنانات المشاركات

وبدأت فعاليات "منتدى المرأة العالمي للفنون" بالغردقة بوصول الوفود المشاركة من روسيا وأوكرانيا وإيطاليا وصربيا ومقدونيا ومونتينيغرو ولاتفيا وبيلاروسيا وتركيا ومصر، كما يضم المنتدى ورش للفنون التشكيلية وأمسيات موسيقية ومعرض ختام فعاليات المنتدى يوم 8 مارس لعرض الأعمال الفنية التي انجزت في المهرجان وتم تكريمهم في احتفال عزفت فيه الدكتورة نها السقا على آله القانون و عزف الدكتور وليد علام بالكمان وغنت المطربة الجميلة دينا صلاح وكان حفل مبهج في المعرض أضاف جو الصداقة والدفء جاذباً لجميع الناس بشكل ملحوظ.

لقد أتت هذه الدورة في ظروف عالمية صعبة ولكن أصر الفنانون واللجنة المنظمة على أن تنعقد وترسل رسالة سلام وحب عن طريق الفنون للعالم من أرض الغردقة.

وقال الفنان التشكيلى محمد حميدة، منظم المنتدى ومؤسس أوستراكا للفنون، فى بيان له، إن "منتدى المرأة العالمي للفنون"، في دورته الثانية، هو منتدى دولي يجمع أصدقاء فنانات من دول العالم وهم يعرفون بعض مسبقًا لأن الفنانين التشكيلين أسرة واحدة ويلتقون دائمًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفرصة لقائهم مع بعض وجهًا لوجه شيء جميل جدًا، والأجمل هو أن يحدث على أرض مصر وتحت رعاية الداو للتنمية وتنظيم أوستراكا للفنون"، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تأتى في ظروف عالمية صعبة، ولكن أصرت الفنانات واللجنة المنظمة على أن تنعقد الدورة وترسل رسالة سلام وحب عن طريق الفنون للعالم من أرض الغردقة وبمشاركة فنانين من روسيا وأوكرانيا وان هذا المنتدى يحمل معاني لتكريم المرأه لذلك اختير هذا التوقيت في يوم المرأة العالمي كتقديراً لكل امرأة لدورها في المجتمع

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