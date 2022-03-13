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الأحد 13 مارس 2022
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البوابة لايت

الطفلة آلاء لوزير الصحة: انقذوني قبل فوات الأون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تسغيث أسرة الطفلة آلاء محمود، بالمسئولين في وزارة الصحة بسرعة إنقاذها قبل فوات الآوان، حيث تعاني الطفلة من تدهور صحتها بسبب أمراض مزمنة.

يقول والد الطفلة: “تعاني طفلتي صاحبة الـ 11 عاماً من ضمور في المخ وتوجهنا بها إلى إحدى المستشفيات الخاصة، ولم نستطع أن نتحمل تكلفة العناية المركزة التي تصل آلاف الجنيهات يوميا، وأخبرتني المستشفى باستكمال سداد الفاتورة، وأنا حاليا لا استطيع أن اتركها في المستشفى نظراً لضيق الحال”.

وتابع: "احتاج حجزها فى إحدى المستشفيات بمحافظة قنا، وتوفير رعاية خاصة لها قبل فوات الآون رحمة بحالة طفلتي، ندائي لوزير الصحة النظر لحالة آلاء وانقاذها بتوفير مكان في مستشفى حكومي".

للتواصل مع الحالة: 01127079948

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ضمور رعاية وزير الصحة انقاذ