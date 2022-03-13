تطوع في الجمهورية الجديدة.. رباب ياقوت تكشف تفاصيل مبادرتها للشباب

الأحد 13/مارس/2022 - 05:23 م

أطلقت الإعلامية رباب ياقوت، مبادرة "تطوع في الجمهورية الجديدة"، وذلك لحث الشباب والطلاب على التطوع والمشاركة في المشروعات القومية وإنجازات الدولة بالجمهورية الجديدة، خاصة في ظل المشروعات والإنجازات الضخمة التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة.

وعن تفاصيل المبادرة، أوضحت ياقوت، أنها تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للشباب والطلاب، حيث تهدف إلى رفع وعي المواطنين بمشروعات وإنجازات الدولة على أرض الواقع، خاصة وأن الكثير من المواطنين لا يعرفون المعلومات الكاملة والحقيقة عن هذه المشروعات.

وأكدت الإعلامية رباب ياقوت، أن الشباب لديهم الوعي والحماس الكافي للتطوع وتوعية المواطنين بأهداف هذه المشروعات وأهميتها إلى جانب توعية المستفيدين منها وإعداد استطلاع رأي ودراسة ميدانية بأراء ومطالب المواطنين للجمهورية الجديدة ومقترحاتهم بشأنها.

وطالبت رباب، الشباب من الطلاب والخريجين بضرورة التسجيل في مبادرتها بشأن التطوع في الجمهورية الجديدة وتوثيق كافة مشروعات وإنجازات الدولة على أرض الواقع.