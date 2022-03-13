غداً.. حلمى النمنم ضيف صالون "البوابة نيوز"

الأحد 13/مارس/2022 - 02:16 م

يستضيف غدا الإثنين، صالون البوابة نيوز فى فعالية جديدة من فعالياته وزير الثقافة الأسبق الكاتب الصحفي حلمى النمنم فى ندوة جديدة من ندوات الصالون الثقافى والندوة تحت عنوان " طرق تفعيل الثقافة فى مواجهة الإرهاب " .

الصالون يُقام تحت رعاية الكاتب الصحفي الكبير دكتور عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة البوابة نيوز، وبحضور داليا عبد الرحيم علي، رئيس التحرير التنفيذي، وعدد من القيادات الصحفية الشابة.



وسيتم بث الندوة عبر خاصية البث المباشر على صفحة البوابة نيوز على الصفحة الرسمية على الفيس بوك .

الجدير بالذكر أن الصالون الأدبي والثقافي قد جاء تدشينه بعد توجيه الدكتور عبد الرحيم على ليكون دائرة لمناقشة القضايا التي تشغل الرأي العام بحضور عدد من أهم و أبرز الرموز من قادة الرأى و الباحثين والمفكرين فى عدة مجالات .