اليوم.. برشلونة يخطط لعبور أوساسونا والزحف نحو قمة الدوري الإسباني

الأحد 13/مارس/2022 - 10:22 ص

يسعى فريق برشلونة لمواصلة الانتصارات في الدوري الإسباني والزحف نحو القمة عندما يستضيف نظيره أوساسونا، في العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني.

ويحتل البارسا المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 48 نقطة، بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد صاحب الصدارة، لكن برشلونة يمتلك مباراة مؤجلة.

ويتطلع العملاق الكتالوني لتحقيق الفوز والحصول على دفعة معنوية كبيرة قبل “الكلاسيكو” امام ريال مدريد يوم 20 مارس الجاري في ملعب “سانتياجو برنابيو” والذي سيكون حاسم بشكل كبير للقب الدوري.

ويخطط تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة لمواصلة النتائج الجيدة في “الليجا” حيث لم يتعرض الفريق للهزيمة في أخر 10 مباريات وفي ظل المستوى المميز الذي يقدمه “البارسا” في الفترة الأخيرة وتألق عدد كبير من نجوم الفريق.

ومن المتوقع أن يخوض برشلونة اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: شتيجن.

خط الدفاع: ألبا - جارسيا - بيكيه - ألفيس.

خط الوسط: دي يونج - بوسكيتس - جافي.

خط الهجوم: فيران توريس - أوباميانج - ديمبلي.