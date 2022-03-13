وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان يطلقان "فرحة عمرى" لزفاف 11 عروسة

الأحد 13/مارس/2022 - 10:39 ص

أطلق الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فعاليات مبادرة "فرحة عمري" بحضور اللواء عمرو لطفي الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصرى، والمستشار إيهاب خلف الله رئيس الاستئناف رئيس محكمة أسوان الابتدائية، بجانب قيادات الوزارة والمحافظة وذلك لزفاف 11 عروسة من الفتيات الأيتام ودعمهن بمبلغ 140 ألف جنيه.

واستهل حفل الزفاف الجماعي بقيام الوزير والمحافظ بالمشاركة فى مراسم عقد القران كوكيلين لـ 4 عرائس ، بجانب الإعلان عن سداد المديونيات وإسقاط الأحكام لعدد من الغارمات من أبناء أسوان كمرحلة أولى بإجمالي مبلغ 1.7 مليون جنيه ، بالإضافة إلى قيام وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان بتسليم 14 ماكينة هوفر، وكذا 12 فرن بالأنبوبة.

وخلال الاحتفالية أشاد اللواء أشرف عطية بإطلاق مبادرة "فرحة عمري" لرسم البسمة على وجوه أبنائنا من شباب وفتيات أسوان ، موضحاً أن هذه المبادرة تشهد ملحمة وطنية في التكافل والعدالة الاجتماعية بالتعاون بين وزارة القوى العاملة وبيت الزكاة والصدقات المصري وهو ما تسعى الحكومة لتنفيذها على أرض الواقع من خلال التعاون البناء مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وذلك تأكيداً لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن 2022 هو عام المجتمع المدنى مما يساهم فى رسم البسمة والفرحة على وجوه أبنائنا وبناتنا من شباب وفتيات أسوان وأسرهم .

وأكد أشرف عطية على اهتمام القيادة السياسية والحكومة برعاية الشباب وتمكينهم إقتصادياً وإجتماعياً ومعيشياً ومنها إسقاط المديونيات عن الغارمات والذى يجسد الدور الوطنى لقضائنا المصرى العادل ومساهمته فى حماية الأسر من مخاطر التفكك والمصير المجهول ليتواكب ذلك مع ما تتبناه الدولة حالياً من البرامج الإجتماعية والإقتصادية الهادفة لإحداث التنمية البشرية والمستدامة " مصر 2030 ، مقدماً شكره لوزير القوى العاملة على الجهود والفعاليات العديدة التى تقوم الوزارة بتنفيذها على أرض أسوان ، وشكره أيضاً لبيت الزكاة والصدقات المصرى برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وأيضاً وزارة العدل ممثلة في محكمة أسوان الإبتدائية على ما يتم تقديمه من خدمات جليلة لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى، وكذلك تهنئته لأبناءه وبناته العرائس وأسرهم .

كما ثمن محافظ أسوان الجهود المبذولة من المؤسسات التى شاركت فى هذه المبادرة المجتمعية " فرحة عمرى " ليصبحوا نماذج مشرفة للعمل الإجتماعى المتكامل وهو ما يعكس الفكر التنويرى للجهود الحكومية والمجتمعية معاً .

وفي ختام فعاليات اللحتفال بالعرس الجماعي تم تقديم عروض فنية ، وكذا مجموعة من التواشيح لفرقة السباعية للأناشيد الدينية ، كما حرص وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان على التقاط الصور التذكارية وتوزيع الدروع والشهادات على مختلف الجهات الراعية والمشاركة فى تنظيم هذا الحفل والمبادرة الكريمة .