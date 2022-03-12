اختتام أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة بقطر.. صور

السبت 12/مارس/2022 - 09:32 م

اختتمت أعمال إجتماعات الجمعية العمومية الـ 36، والمكتب التنفيذي واللجان المعاونة له التي استضافتها دولة قطر خلال الفترة من 5 حتي 11 مارس 2022 تحت رعاية الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية.

ترأس الإجتماعات اللواء خالد شكري رئيس الإتحاد العربي للرياضة العسكرية بالإنابة ، والوزير المفوض طارق عبد السلام أمين عام الإتحاد ومدير الإدارة العسكرية بجامعة الدول العربية، وبحضور ومشاركه وفود 18 دولة عربية .

وفي ختام الإجتماع أصدرت الجمعية العمومية بعض القرارات والتوصيات التي ستساهم في النهوض بالرياضة العسكرية للدول العربية ، فقد تم اعتماد خطة وبرامج وأنشطة الإتحاد للفترة المقبلة وتحديد موعد ومكان البطولات خلال الفترة من عام 2022 حتي 2024 و تحديد المشرفين عليها من المكتب التنفيذي وأعضاء اللجنتين الفنية والإعلامية بالإتحاد ، كما تمت مناقشة موضوع إنتخابات رئاسة الإتحاد و تكليف الأمانة العامة بمخاطبة الدول الأعضاء لتقديم ترشيحاتهم لهذا المنصب ، كما تم أيضا الموافقة على تفعيل اللجنة العلمية بالإتحاد وعلى لائحتها الداخلية ، واعتماد لائحة منح الأوسمة بالاتحاد .

وعلى هامش اجتماعات الجمعية العمومية تم تكريم العميد جهاد عيسى قطيشات رئيس الإتحاد العربي للرياضة العسكرية السابق ، والعميد شداد بن طالع العمري رئيس اللجنة الفنية السابق ، والعميد أحمد الزيارة رئيس اللجنة الإعلامية السابق تقديراً لجهودهم وتفانيهم لما قدموه من أعمال لتحقيق أهداف الاتحاد .



أيضاً تم في ختام أعمال الجمعية العمومية تم تكريم الفرنسي العميد بحري هيرفي بيساريللو رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية " السيزم " بدعوة من القوات المسلحة القطرية .

كما قام الاتحاد الرياضي العسكري بدولة قطر بتنظيم زيارة للوفود المشاركة الى ملعب الثمامة لكرة قدم ، أحد الملاعب التي أجريت عليها مباريات كأس العرب 2021 وهو أحد الملاعب الذي ستقام عليها مباريات كأس العالم 2022 بدولة قطر .