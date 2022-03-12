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السبت 12 مارس 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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الأخبار

بالصور.. فوانيس رمضان تزين شوارع قاهرة المعز

فوانيس رمضان تزين
فوانيس رمضان تزين شوارع قاهرة المعز
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شهدت شوارع مصر المختلفة بدء انتشار الفوانيس بأشكالها وأحجامها المختلفة لبيعها للجمهور قبيل بدء شهر رمضان المبارك خلال الأيام المقبلة، ويعد فانوس رمضان أحد المظاهر الشعبية في مصر وهو أيضا واحد من الفنون الفلكلورية.

وأول من عرف فانوس رمضان هم المصريين، وذلك يوم دخول المعز لدين الله الفاطمي مدينة القاهرة قادما من الغرب .. وكان ذلك في يوم الخامس من رمضان عام 358 هجرية .. وخرج المصريون في موكب كبير جدا اشترك فيه الرجال والنساء والأطفال على أطراف الصحراء الغربية من ناحية الجيزة للترحيب بالمعز الذي وصل ليلا .. وكانوا يحملون المشاعل والفوانيس الملونة والمزينة وذلك لإضاءة الطريق إليه .. وهكذا بقيت الفوانيس تضئ الشوارع حتى آخر شهر رمضان .. لتصبح عادة يلتزم بها كل سنة .. ويتحول الفانوس رمزا للفرحة وتقليدا محببا في هذا الشهر.

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