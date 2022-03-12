بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وصنداونز في دوري أبطال أفريقيا مباراة العودة

السبت 12/مارس/2022 - 02:26 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد صنداونز في إياب دوري المجموعات ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى التي تضم مع الأهلي وصنداونز فرقيقي الهلال والمريخ السوادانيين ويحتل أبطال أفريقيا المركز الثاني برصيد 4 نقاط خلف المتصدر صنداونز بطل جنوب إفريقيا برصيد 7 نقاط.

موعد مباراة الأهلي ضد صنداونز في مباراة العودة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة ويسعى موسيماني المدير الفني الجنوب إفريقي للأهلي للثأر من فريقه السابق صنداونز في مباراة اليوم بعد أن نجحوا في هزيمته بالقاهرة بهدف دون رد ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز لتأمين الصعود من المجموعة بعد أن حصد فريقا الهلال والمريخ السوداني 4 نقاط لكل منهما بالتساوي مع الأهلي الذي لعب مباراة أقل.

ويتكون تشكيل الأهلي في مباراة اليوم ضد صنداونز من حراسة المرمى: محمد الشناوي وفي خط الدفاع: ياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وحمدي فتحي وخط الوسط: كريم فؤاد وعمرو السولية وأليو ديانج وعلي معلول ويقود خط الهجوم: بيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وصنداونز في مباراة العودة بدوري أبطال أفريقيا