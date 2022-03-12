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السبت 12 مارس 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 12 مارس 2022

دولار
دولار
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استقر سعر صرف الدولار في بداية تعاملات اليوم، السبت وسجل أعلى سعر له في البنوك التالية: (أبو ظبي الإسلامي - الإستثمار العربي - الأهلي الكويتي) عند مستوى 15.68 جنيهًا للشراء، و15.76 جنيهًا للبيع.

وسجل أعلى سعر صرف للدولار  في بنوك (أبو ظبي الإسلامي - الإستثمار العربي - الأهلي الكويتي) عند مستوى 15.68 جنيهًا للشراء، و15.76 جنيهًا للبيع، وسجل أقل سعر في بنوك (الأهلي المصري - مصر) عند مستوى 15.64 جنيهًا للشراء، و15.74 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزى المصري

15.65 جنيه للشراء. 15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء. 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

15.64 جنيه للشراء. 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

15.68 جنيه للشراء.15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

15.66 جنيه للشراء. 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

15.67 جنيه للشراء. و15.76 جنيه للبيع.

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