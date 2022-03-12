أسعار الذهب اليوم السبت 12 مارس 2022

السبت 12/مارس/2022 - 08:45 ص

استقرت أسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم السبت بعد حالة من التذبذب الشديد امس الجمعة حيث ارتفع الجرام 6 جنيهات فى ختام التعاملات بعدما متأثرا بالتوترات الجيوسياسية التى يشهدها العالم مؤخرا، وتشهد أسعار الذهب حالة من التوترات منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية٠

وسجل عيار 24 خلال تعاملات اليوم السبت قيمة 1,008 جنيه، وعيار 22 نحو 924 جنيه، فيما بلغ عيار 21 نحو 882 جنيه.

أما عيار 18 فقد سجل 756 جنيه، بينما جاء عيار 14 بـ 590 جنيه.

كما تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، اليوم من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة حدث تراجعا فى القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب اليوم.

وتعتبر أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من مصر واسعار الذهب فى مصر بصفة عامة تهم المستثمرين فى مصر نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.