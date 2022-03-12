المستشار حسين مصطفى يستقبل رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية

السبت 12/مارس/2022 - 01:23 ص

استقبل المستشار حسين مصطفي فتحي ، رئيس قضايا الدولة الدكتور خالد بن محمد اليوسف، رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية ، رئيس مجلس القضاء الإداري، والوفد القضائي المرافق له.

تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المشترك بين الجهتين وتهدف إلى تعزيز التعاون بينهما وتبادل الخبرات القضائية.

جرى خلال اللقاء الاطلاع على آلية عمل الهيئة، و دورها ممثل في النيابة القانونية عن الدولة لحماية المال العام و الحفاظ علي مقدرات الدولة المصرية إضافة إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين الجهتين عبر تبادل الخبرات والتجارب في مجال المنازعات الخارجية والتحكيم .

وأشاد الدكتور رئيس ديوان المظالم بدور هيئة قضايا الدولة باعتبارها أقدم الهيئات القضائية المستقلة في مصر، و دورها في حماية الحق والمال العام، اذ انها تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة في الدعاوى والمنازعات في الداخل والخارج،كما اشاد بالدور الهام الذي يختص به قسم المنازعات الخارجية بالهيئة.

في نهاية اللقاء تبادل كلا من الجانبين الدورع التذكارية تقديرا وإعزازا لدور الهيئتين القضائيتين وترسيخا لأواصر الصداقة و التعاون بين جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية . حضر اللقاء المستشار محمد بكر عضو المجلس الأعلي ورئيس قطاع جنوب القاهرة والجيزة أول والمستشار أحمد عرفة نائب رئيس الهيئة ورئيس المكتب الفني و المستشار رأفت شريف نائب رئيس الهيئة الأمين العام والمستشار عبد الحميد نجاشي نائب رئيس الهيئة نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة و الأمناء العموم المساعدون و لفيف من مستشاري الهيئة و الوفد القضائي بديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية.