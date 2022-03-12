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السبت 12 مارس 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

جيبوتي تدين استهداف الحوثي مصفاة لتكرير البترول بالرياض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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دانت جمهورية جيبوتي بشدة الاعتداء الإرهابي بالمسيرات الذي تعرضت له مصفاة الرياض من قبل المليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن، واعتبرت ذلك عدوانًا سافرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة.
وأكدت جيبوتي على لسان سفيرها في الرياض وعميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة على حق قوات التحالف من اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع هذا العدوان وفق الأعراف والقوانين الدولية.
وأهابت بالمجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه هذا العدوان الذي يهدد الأمن والاستقرار الدوليين.

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