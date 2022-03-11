غدا.. استئناف أحمد بسام زكي على حكم حبسه 3 سنوات

الجمعة 11/مارس/2022 - 09:03 م

تنظر محكمة مستأنف القاهرة استئناف أحمد بسام زكى على حكم حبسه 3 سنوات، بتهمة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتهديد وابتزاز الفتيات .

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت بمعاقبة أحمد بسام زكى، المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 2030 لسنة 2020 جنح مالية، أن المتهم في غضون الفترة ما بين عامي 2016 وحتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، تحرش جنسيًا بالمجني عليها الأولى، «س. ف» بأن تعرض لها بإتيان أمور وإيحاءات وتلمیحات جنسية وإباحية، وأرسل إليها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية مستخدمًا تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس آب»، عبارات وصورًا ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحًا وتلميحًا بالأمور المشار إليها، وأتى تلك الأفعال بقصد الحصول على منفعة جنسية، وتعمد مضايقة المجنى عليها بل أساء استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة سلفا.