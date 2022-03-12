صوت الناس.. "هويدا" تطالب "التضامن" بدخل شهري

السبت 12/مارس/2022 - 06:00 ص

أرسلت «هويدا محمد» استغاثة إلى «صوت الناس» تقول فيها إن زوجها توفى، ولديها أطفال، أحدهم مريض يحتاج إلى أدوية شهرية فضلًا عن مصاريف البيت، وهى لا تعمل، وتناشد وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير معاش لها للإنفاق على أسرتها.

للتواصل مع الحالة: ٠١٢٧٢٤٥٤٠١٥