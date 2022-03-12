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السبت 12 مارس 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة لايت

صوت الناس.. "هويدا" تطالب "التضامن" بدخل شهري

صوت الناس
صوت الناس
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أرسلت «هويدا محمد» استغاثة إلى «صوت الناس» تقول فيها إن زوجها توفى، ولديها أطفال، أحدهم مريض يحتاج إلى أدوية شهرية فضلًا عن مصاريف البيت، وهى لا تعمل، وتناشد وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير معاش لها للإنفاق على أسرتها.
للتواصل مع الحالة: ٠١٢٧٢٤٥٤٠١٥

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وزارة التضامن الاجتماعي توفير معاش وزارة التضامن دخل شهرى