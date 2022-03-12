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السبت 12 مارس 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة لايت

صوت الناس.. "أماني" لأصحاب القلوب الرحيمة: ساعدوني في تربية أولادي

صوت الناس
صوت الناس
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وصلت رسالة لـ«صوت الناس» من «أمانى فرغلى»، تقول فيها إن زوجها هجرها وترك لها مسئولية ثلاثة أطفال، وأنها حاولت العمل؛ لكنها لم تستطع الاستمرار بسبب إصابتها بالضغط والسكر، مشيرة إلى أن أحد أطفالها مريض بالقلب ويحتاج علاجًا شهريًا، لذا تناشد أصحاب القلوب الرحيمة توفير دخل شهرى لها أو مشروع صغير للإنفاق على الأسرة.
للتواصل مع الحالة: ٠١٠٢٠٩٠٥٨١٤

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دخل شهرى صوت الناس علاج