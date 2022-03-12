صوت الناس.. "أماني" لأصحاب القلوب الرحيمة: ساعدوني في تربية أولادي

السبت 12/مارس/2022 - 05:52 ص

وصلت رسالة لـ«صوت الناس» من «أمانى فرغلى»، تقول فيها إن زوجها هجرها وترك لها مسئولية ثلاثة أطفال، وأنها حاولت العمل؛ لكنها لم تستطع الاستمرار بسبب إصابتها بالضغط والسكر، مشيرة إلى أن أحد أطفالها مريض بالقلب ويحتاج علاجًا شهريًا، لذا تناشد أصحاب القلوب الرحيمة توفير دخل شهرى لها أو مشروع صغير للإنفاق على الأسرة.

للتواصل مع الحالة: ٠١٠٢٠٩٠٥٨١٤