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الجمعة 11 مارس 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك والوداد المغربي
الزمالك والوداد المغربي
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك ضد الوداد المغربي ضمن مباريات الجولة الرابعة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في المجموعة الرابعة التي تضم الزمالك والوداد المغربي وبترو أتليتكو الأنجولي وساجرادا ويحتل الزمالك المركزالثالث برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمة.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ويسعى فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك لتصحيح مسار الفريق في مباراته الأولى مع الفريق خاصة وأن الوداد المغربي إستطاع تحقيق الفوز على الزمالك في مباراة الذهاب في المغرب بنتيجة 3/1.

ويعتمد فيريرا على تشكيلة هجومية في مباراة اليوم لفريق الزمالك ضد الوداد المغربي  مكونة من: في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمود علاء، أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد، محمد أشرف روقا.

وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، أشرف بنشرقي.

وفي الهجوم: عمر السعيد.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد الوداد المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا

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