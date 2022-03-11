تراجع ببتكوين تحت 40 ألف دولار بسبب التضخم في أمريكا

الجمعة 11/مارس/2022 - 02:43 ص

تراجع سعر العملة الرقمية بتكوين الخميس، إلى أقل من 40 ألف دولار للوحدة لتفقد المكاسب التي حققتها في أعقاب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن حول العملات الرقمية والمشفرة، مع تراجع أسعار الأسهم بعد إعلان استمرار ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة والغموض الجيوسياسي العالمي.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى بتكوين، تراجعت الخميس 7.9% إلى 38582 دولارًا للوحدة، في أول تراجع لها خلال ثلاثة أيام.

وتراجعت إيثر 5.7% إلى 2553 دولارًا، كما تراجعت أغلب العملات الرقمية المعروفة ولو بنسب طفيفة في الساعات الـ 24 الماضية.