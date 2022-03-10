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الخميس 10 مارس 2022
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رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

علي فرج يتأهل لنهائي بطولة "أوبتاسيا" للإسكواش

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تأهل بطل الاسكواش المصري علي فرج، لاعب أندية وادي دجلة والمصنف الثاني عالمياً، إلى المباراة النهائية ببطولة "أوبتاسيا" لرجال الاسكواش، والتى تستضفيها ملاعب نادى ويمبلدون بالعاصمة الإنجليزية لندن، في الفترة بين 6 إلى 11 مارس الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار، وهو ما يجعلها من بطولات الفئة الذهبية بالاسكواش.

وفاز علي فرج في الدور نصف النهائي على منافسه السويسري نيكولاس مولر، بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 40 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 17-15, 11-5, 11-4.

وكان النيوزيلندى بول كول، لاعب الاسكواش، أنهى هيمنة مصر على التصنيف العالمي للرجال لمدة 4 سنوات متتالية، بعد تصدره التصنيف في شهر مارس الجارى، عقب تأهله إلى الدور نصف النهائى ببطولة ويندي سيتى، والتى تعد أحد أكبر البطولات فى اللعبة، بينما ودع على فرج، لاعب وادى دجلة وآخر متصدر مصرى للتصنيف، منافسات ويندى سيتى من الدور ربع النهائى

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علي فرج الاسكواش وادي دجلة بطولة أوبتاسيا نادى ويمبلدون