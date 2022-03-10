أسعار الدولار مساء اليوم الخميس 10 مارس 2022

الخميس 10/مارس/2022 - 06:11 م

استقرت أسعار صر ف الدولار الأمريكي ، مقابل الجنيه المصري مساء تعاملات اليوم الخميس 10 مارس 2022 ، نهاية تعاملات الأسبوع في محلات الصرافة و البنوك العاملة في مكاتب الصرف المصري.

وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 15.68 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سجل متوسط سعر الدولار الامريكي اليوم في البنك المركزي المصري15.65 جنيه للشراء، مقابل 15.78 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

جاء سعر الدولار اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني 15.67 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

و في بنك كريدي اجريكول بلغ سعر الدولار الامريكي اليوم 15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

بينما جاء سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي ليسجل 15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

اما في بنك بلوم سجل سعر الدولار 15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر إيران للتنمية وصل سعر الدولار اليوم الي 15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد حوالي 15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع

في بنك المشرق سجل سعر الدولار اليوم 15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

حقق سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني 15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

في بنك التنمية الصناعي بلغ سعر الدولار الامريكي 15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

و بلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

و في البنك الأهلي المتحد سجل سعر الدولار بداية تعاملات اليوم 15.67 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي الي 15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

ام في بنك HSBC بلغ سعر الدولار عند 15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

و في بنك قطر الوطني وصل سعر الدولار بداية تعاملات اليوم الي 15.66 جنيه للشراء، مقابل 15.76 جنيه للبيع.

جاء سعر الدولار في بنك مصر مسجلا 15.64 جنيه للشراء، مقابل 15.74 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار بداية تعاملات اليوم 15.64 جنيه للشراء، وسعر 15.74 جنيه للبيع.