ملتقى الشربيني الثقافي بشبين القناطر يستضيف المفكر نبيل عبد الفتاح غدًا

الخميس 10/مارس/2022 - 05:16 م

يستضيف ملتقى الشربيني الثقافي غدا الجمعة، الكاتب الليبرالي وكبير مستشاري مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية نبيل عبد الفتاح، وسيتحدث حول القضايا الراهنة في مصر والمنطقة، ورؤيته حول التطورات المتلاحقة.

ونبيل عبد الفتاح مفكر عصري ، يقرأ كل مفكري عصره ، ويتحاور معهم، من بيروت ودمشق إلى مراكش وما بينهما، ومهتم بقضايا أفريقيا وانتفاضاتها العرقية وثوراتها المعرفية.

ويتواصل مع نبيل عبد الفتاح عربيا وعالميا كتاب ومثقفون كبار، وله حضور هائل في كل المحافل ، كما أنه ترأس لجنة تحكيم جائزة ساويرس في الأدب.

ودرس الحقوق فى جامعة القاهرة وعمل أولا في المحاماة وله العديد من الدراسات القانونية، فأصبحت لدية نظرة معرفية واضحة لأبعاد القضايا المهمة، ودرس التاريخ على يد البروفيسور دومينيك شيفاليه في جامعة السوربون في فرنسا، وحصل على درجة الماجستير من جامعة السوربون بفرنسا فى دراسته حول صراع الحضارات.

ويذكر أن نبيل عبد الفتاح مختص في شئون الجماعات الإسلامية، ومحرر مشارك في التقرير الاستراتيجي العربي الذي يصدره مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام وهو رئيس تقرير الحالة الدينية في مصر وصدرت له عدة كتب في هذا المجال منها المصحف والسيف وسياسات الأديان والحرية والمراوغة والنص والرصاص والنخبة والثورة والدين والدولة مساهمة في نقد الخطاب المزدوج وتجديد الفكر الديني والإسلام والديمقراطية والعولمة. والاحتجاجات الاجتماعية والثورات المدنية وتفكيك الوهم -مصر والبحث عن المعنى في عالم متحول وأخيرا الحرية والحقيقة- الذي يتناول تحديات الثقافة والمثقف المصري ( الصادر عن دار نشر ميريت ٢٠٢١) .

وسوف يحتفي ملتقى الشربيني الثقافى الذي يديره الزميل والكاتب الصحفي محمود الشربيني، بشبين القناطر بالكاتب والباحث الكبير نبيل عبد الفتاح في السادسة مساء غد الجمعة بمقر الملتقى ، وسط كوكبة من اكبر الشعراء والكتاب والمبدعين والنقاد ، ومنهم مسعود شومان ومحمد السيد إسماعيل ومحمد عبد الباسط عيد و عبد الحفيظ طايل وحمدي عابدين ونبيل عمر ومحمود عطية ومحمد جاد هزاع ومجدي صالح ومصطفي نور الدين وياسر رافع وعدد كبير من المثقفين وأعضاء الملتقى.