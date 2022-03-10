موسكو تنفي قصف مستشفى أوكرانية.. و"كييف" تتهم الانفصاليين

الخميس 10/مارس/2022 - 08:36 ص

نفت روسيا قصف مستشفى في مدينة ماريوبول، فيما اتهمت كييف الانفصاليين بذلك.

وكان مسؤولون أوكرانيون كشفوا أن غارة جوية روسية دمرت مستشفى للولادة الأربعاء وأصابت 17 شخصا على الأقل.

وأظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية صباح الأربعاء، أضرارا جسيمة في البنية التحتية المدنية في مدينة ماريوبول المحاصرة بجنوب أوكرانيا وحولها.

أعلن الجيش الأوكراني استعادة السيطرة على مدينة ديرهاتشي شمال غربي خاركيف الواقعة أقصى شرق البلاد حيث يواصل الجيش الأوكراني، الجمع بين تكتيكات الدفاع المتنقلة والعمليات الهجومية المضادة لتخفيف الضغط عن المدينة الرئيسية التي تعاني مع مدن تشيرنيهيف وسومي وماريوبول من حصار من قبل القوات الروسية وقصف عنيف، إضافة إلى انقطاع تام للكهرباء والماء والخدمات الأساسية عن المدن المحاصرة.

فيما أفادت مواقع إلكترونية أوكرانية، بأنه جرى فصل الكهرباء عن محطة تشيرنوبيل بسبب الأضرار التي لحقت بها.