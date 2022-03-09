نواب ونائبات قادمات تثمن رسالة الرئيس السيسي في «يوم الشهيد»

الأربعاء 09/مارس/2022 - 08:59 م

وجهت الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية التحية والتقدير، للرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بـ«يوم الشهيد» الذي يوافق يوم 9 مارس من كل عام، ولأبطال مصر الذين ضحوا بأرواحهم على مر التاريخ فداءً للوطن وحمايته.

وثمنت في بيان رسالة الرئيس السيسي اليوم الأربعاء، للمصريين في احتفالية «يوم الشهيد» التي شهدت عرضا دراميا عن تضحية الشهداء، مؤكدا أن «فراق الابن أو الزوج أو الأب صعب وذلك ثمن كبير أوى اندفع علشان كلنا نعيش، فأقل تمن ندفعه أننا نحافظ على اللي هما ضحوا من أجله».



وتابعت: شهداء مصر ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل هذا الوطن دون انتظار مقابل؛ لينالوا بذلك شرف الشهادة التي هي أعلى منازل الجنة، وتكريمهم في يوم الشهيد هو أقل ما يمكن أن نقدمه لهم، وعلينا جميعا الحفاظ على ما ضحوا من أجله وهو الوطن.

وقالت: يوم الشهيد هو يوم يدعونا للفخر وتذكر البطولات والانتصارات والتضحيات التي قدمها أبطال القوات المسلحة المصرية على مدى التاريخ لتحقيق النصر والحفاظ على تراب هذا الوطن، ومناسبة وطنية جليلة ورمز للتضحية والفداء ورد للجميل لشهداء مصر.

وأضافت شاكر: شهداء مصر ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل الوطن، فسيرتهم ستظل خالدة ونبراسًا يضئ الطريق على مدى العقود، ونستلهم منهم روح الفداء والوقوف بحزم وقوة في وجه المؤامرات التي تحاك ضد الوطن.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة في يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، الذي يوافق ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي الفريق أول عبد المنعم رياض، عام 1969، وأثناء وجوده وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس خلال حرب الاستنزاف.