احتفالا بأعياد المرأة.. بنك أبوظبي التجاري يقدم مزايا وعروضا مجانية

الأربعاء 09/مارس/2022 - 07:42 م

إيمانا بأهمية دور المرأة وتحقيقا للمساواة كجزء من استراتيجيته القائمة على الاستدامة، يحرص بنك أبوظبي التجاري على أن يكون شهر مارس مخصصاً للاحتفال بالمرأة وذلك من خلال عدد من الانشطة لصالح عملائه من السيدات والمجتمع دون أن يغفل عن تقدير العاملات بالبنك.

وأعلن البنك عن اطلاق عرض خاص لكل السيدات للحصول على بطاقات ائتمانية بدون اية مصاريف طوال شهر مارس، هذا بالاضافة الى امكانية فتح حساب توفير مجانًا بدون مصاريف إدارية وبدون حد أدنى لرصيد الحساب و ذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري للشمول المالي.

ويمتد دور البنك في دعم المرأة إلى المجتمع، حيث أعلن ايضا عن المساهمة ب 1 % كاش باك على جميع المشتريات باستخدام بطاقات الائتمان خلال شهر مارس لصالح مستشفى بهية دعما للسيدات المحاربات لمرض سرطان الثدي.

ولنشر البهجة والتعبير عن تقدير البنك لدور العاملات بالبنك، قام البنك بتوزيع الهدايا من الشنط التي تم تصنيعها يدويا عن طريق سيدات واحة سيوة وذلك تحت شعار "من امرأة لامرأه" كما يتم ذلك ايضا في اطار مساندة ودعم البنك للسيدات العاملات بالمناطق النائية وتمكينهم اقتصاديا. وجدير بالذكر، تهتم الادارة بوجود تمثيل قوي للمرأة في كافة القطاعات حيث تبلغ نسبة السيدات العاملات بالبنك %31 وتشغلن عدد من المناصب العليا الهامة مثل الاستثمار والخزانة والالتزام والحوكمة والاتصالات والاستدامة ورضا العملاء.