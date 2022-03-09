بنكا أبوظبي التجاري والأول ينفيان خطط الاندماج

الأربعاء 09/مارس/2022 - 12:00 م

نفى كل من بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري، اليوم الأربعاء، وجود أي محادثات بينهما بشأن اندماج محتمل.

وقال بنك أبوظبي الأول، إنه لم يدخل في أي نقاش مع أي مؤسسة مالية محلية للقيام بأية عملية اندماج.

وأكد “أبوظبي التجاري” في بيان “أنه تماشياً مع أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية فإنه ملتزم بأقصى درجات الإفصاح وبتلبية كافة المتطلبات التنظيمية، مؤكداً الاستمرار في الاستراتيجية الخمسية حسب المعلن سابقاً”.

وكانت مصادر قد أكدت في تصريحات صحفية، وجود محادثات متقدمة بين البنكين بشأن اندماج محتمل يجرى التحضير لها منذ شهور، بهدف تآزر العمليات بين البنكين.