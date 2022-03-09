ads
الأربعاء 09 مارس 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

بنوك

بنكا أبوظبي التجاري والأول ينفيان خطط الاندماج

بنكا أبوظبي التجاري
بنكا أبوظبي التجاري وأبوظبي الأول ينفيان خطط الاندماج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نفى كل من بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري، اليوم الأربعاء، وجود أي محادثات بينهما بشأن اندماج محتمل.

وقال بنك أبوظبي الأول، إنه لم يدخل في أي نقاش مع أي مؤسسة مالية محلية للقيام بأية عملية اندماج.

وأكد “أبوظبي التجاري” في بيان “أنه تماشياً مع أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية فإنه ملتزم بأقصى درجات الإفصاح وبتلبية كافة المتطلبات التنظيمية، مؤكداً الاستمرار في الاستراتيجية الخمسية حسب المعلن سابقاً”.

وكانت مصادر قد أكدت في تصريحات صحفية، وجود محادثات متقدمة بين البنكين بشأن اندماج محتمل يجرى التحضير لها منذ شهور، بهدف تآزر العمليات بين البنكين.

ads
بنك أبوظبي التجارى بنك ابوظبي الاول سوق أبوظبي للأوراق المالية FAB ADCB