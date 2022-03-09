فيديو| مشهد أبكى السيسي.. موت الشهيد لحظة ولادة ابنه

الأربعاء 09/مارس/2022 - 11:42 ص

بدا الرئيس عبد الفتاح السيسي، متأثرًا خلال عرض فيلم تسجيلي عن تضحيات الشهداء، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة، حيث تضمنت المشاهد قصة عن تضحيات الشهداء، فالشهيد الذى توفى رزق بمولود فى نفس يوم الشهادة، ثم استعرض أن الابن كبر وأصبح ضابطا ليكمل مسيرة والده.

وتأثر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبكى خلال مشاهدته فيلما دراميا عن الشهيد، ولحظة استشهاد البطل، وزوجته تلد نجله في نفس اللحظة.

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، مرددا ومؤمنا بتأثر مع أدعية مسجلة للراحلة عبلة الكحلاوى، الله أن يحفظ مصر، كما دعا للشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، كما دعا الله بأن يحفظ أمن البلاد والتوفيق لما فيه من خير للبلاد.

ويشهد مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، انعقاد الندوة التثقيفية رقم 35 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار رجال الدولة وقيادات القوات المسلحة فضلا عن لفيف من أعضاء مجلس النواب والشيوخ والإعلاميين.

وتحتفل القوات المسلحة في 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد الذي يعتبر اعتزازا بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن.

وتنظم إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة ندوة تثقيفية بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة يوم الشهيد لاستعراض تضحيات الشهداء التي ظلت ملهمة للبذل والعطاء من أجل الوطن.

وجرى اختيار يوم 9 مارس تخليدا بذكرى الشهيد الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.

وتنفذ جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، خطة شاملة للاحتفال بيوم الشهيد تقدم من خلالها جميع أوجه الرعاية لأبناء القوات المسلحة من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.