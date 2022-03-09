أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

الأربعاء 09/مارس/2022 - 02:27 ص

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن أن اليوم الأربعاء ، يشهد طقسا دافئا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائلا للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء ، ومعتدلا على السواحل الشمالية وحارا على جنوب الصعيد ، وطقسا شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

ويشهد طقس الأربعاء أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 العظمى والصغرى 10، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 11، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 16، وعلى شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى11، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 16.

