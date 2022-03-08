سنغافورة تسجل 22 ألف إصابة بكورونا

الثلاثاء 08/مارس/2022 - 08:03 م

سجلت السلطات في سنغافورة، اليوم الثلاثاء، 22 ألفًا و201 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد بالإضافة إلى 15 حالة وفاة.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية أن حصيلة الإصابات لا زالت في ارتفاع مستمر منذ ستة أيام على التوالي، مشيرة إلى أن بين الإصابات الجديدة 215 إصابة وافدة من الخارج.

يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في سنغافورة منذ بداية تفشي الوباء تخطى 868 ألفًا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1099 حالة وفاة.

وفي يوم الإثنين، أعلنت السلطات الصحية السنغافورية عن تسجيل 13 ألفا و520 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، بالإضافة إلى 6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.