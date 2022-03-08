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الثلاثاء 08 مارس 2022
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رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز

مباراة الاهلي وبيراميدز
مباراة الاهلي وبيراميدز
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد بيراميدز في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن للدوري المصري الممتاز مساء اليوم الثلاثاء ويحتل بيراميدز صدارة  الترتيب برصيد 26 نقطة بعدما لعب 10 مباريات بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 25 نقطة وبمباراة أقل من المتصدر.

موعد البث المباشر لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة ويسعى موسيماني المدير الفني للأهلي للفوز على بيراميدز من أجل صدارة ترتيب بطولة الدوري قبل مباراته القادمة مع صنداونز في بطولة دوري أبطال أفريقيا بينما يسعى بيراميدز لمواصلة صدارة الترتيب والفوز على منافسه المباشر من أجل إستمرار المنافسة على اللقب الأول لنادي بيراميدز.

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز في مباراة اليوم الثلاثاء بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد الشناوي وفي خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول وخط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، اليو ديانج ويقود خط الهجوم: أفشة، أحمد عبد القادر، محمد شريف.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

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