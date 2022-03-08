اليوم العالمي للمرأة.. «قد التحدي» فيلم تسجيلي هدية من «الداخلية» للمصريات

الثلاثاء 08/مارس/2022 - 05:15 م

احتفلت وزارة الداخلية باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس كل عام من خلال إعداد فيلم تسجيلي تحت عنوان "قد التحدي".

وأبرز الفيلم الدور الحيوي الذي لعبته المرأة المصرية منذ بداية التاريخ في الأسرة والدولة المجتمع.

وتحدث الفيلم عن اهتمام وزارة الداخلية بتفعيل دور العنصر النسائي في مجال حقوق الإنسان، ويظهر ذلك جليًا في تضمن كل قسم شرطة على سيدة ضابطة أو أكثر لمساعدة السيدات أو كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتضمن الفيلم لقطات فيديو لاستقبال ضابطات للفرق الرياضية والبعثات المختلفة التي تصل إلى مصر للمشاركة في الفعاليات المتنوعة.