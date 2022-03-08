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الثلاثاء 08 مارس 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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الأخبار

اليوم العالمي للمرأة.. «قد التحدي» فيلم تسجيلي هدية من «الداخلية» للمصريات

فيلم بعنوان قد التحدي
فيلم بعنوان " قد التحدي"
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احتفلت وزارة الداخلية باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس كل عام من خلال إعداد فيلم تسجيلي تحت عنوان "قد التحدي".

وأبرز الفيلم الدور الحيوي الذي لعبته المرأة المصرية منذ بداية التاريخ في الأسرة والدولة المجتمع.

وتحدث الفيلم عن اهتمام وزارة الداخلية بتفعيل دور العنصر النسائي في مجال حقوق الإنسان، ويظهر ذلك جليًا في تضمن كل قسم شرطة على سيدة ضابطة أو أكثر لمساعدة السيدات أو كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتضمن الفيلم لقطات فيديو لاستقبال ضابطات للفرق الرياضية والبعثات المختلفة التي تصل إلى مصر للمشاركة في الفعاليات المتنوعة.

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اليوم العالمي للمرأة الداخلية قد التحدي