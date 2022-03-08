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الثلاثاء 08 مارس 2022
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"يوناما": نقف إلى جانب النساء والفتيات الأفغانيات بسبب تأثرهن بالصراع

نساء أفغانستان
نساء أفغانستان
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قالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) إن المنظمة الأممية تقف إلى جانب النساء والفتيات الأفغانيات في مواجهة تداعيات الأزمات المتعددة.
وذكرت البعثة، في بيان نشرته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة اليوم /الثلاثاء/ وفقا لوكالة أنباء خاما برس الأفغانية،" أن النساء في أفغانستان يتأثرن بإرث الصراع بالإضافة إلى الجفاف والانهيار الاقتصادي، هذه الأزمات أغرقت ملايين الأفغان في الديون ونقص الاحتياجات الإنسانية.
وقالت ديبورا ليونز، الممثلة الخاصة للأمين العام لأفغانستان" إن ما نشهده اليوم في أفغانستان يعد أزمة ذات أبعاد كارثية، إذ يتأثر الجميع بالأزمات الحالية، ولكن وضع النساء والفتيات يبعث على القلق بشكل خاص لأن حقوقهن وإمكانية حصولهن على الفرص باتت تواجه تحديات متزايدة".
كما أقرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بأن منح نصيب ومشاركة متساوية للمرأة الأفغانية في جميع مجالات الحياة العامة سيؤثر بشكل إيجابي على مستقبل أفغانستان، ولكن على العكس فإن إنكار حق المرأة في التعليم والعمل سيحد من اقتصاد البلاد.
وأضاف البيان الصحفي أن السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان لن يتحققا بدون الدور الفعال للمرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية.
 

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