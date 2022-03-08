طلاب "إعلام حلوان" يطلقون حملة «نقلة» للترويج لقطارات الدولة الحديثة

الثلاثاء 08/مارس/2022 - 12:53 م

أطلق طلاب شعبة العلاقات العامة بكلية الآداب، قسم الإعلام، جامعة حلوان، مشروع تخرجهم بعنوان «نقلة»؛ للحديث عن التطورات الأخيرة في مجال النقل والمواصلات.

ويهتم مشروع «نقلة» بالحديث عن القطارات الحديثة التي تحمي البيئة من التلوث الناتج عن وسائل النقل والمواصلات، والتي تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة مثل: «المونوريل- القطار الكهربائي الخفيف LRT- القطار الكهربائي السريع».

يأتي ذلك في إطار حرص طلاب شعبة العلاقات العامة بقسم الإعلام في جامعة حلوان، على الترويج لمشروعات الدولة التي تهتم بالحفاظ على البيئة من التلوث، وتتجه للحلول الأكثر استدامة، بجانب رغبتهم في إبراز إنجازات الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وفي ذات الصدد، أجرى طلاب شعبة العلاقات العامة بكلية الأداب قسم إعلام بجامعة حلوان، حوارًا مع الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، والذي تضمن الحديث عن القطارات الثلاثة الحديثة وبعض المعلومات الدقيقة عنها بالإضافة إلى معرفة مراحل التنفيذ والخطوط الخاصة بكل قطار على حدة.

ويربط القطار السريع، عدة محافظات ببعضها البعض من خلال قطارات خاصة بالركاب سرعتها. ٢٥٠ كم/س وقطارات للبضائع سرعتها ١٢٠كم/س، وهو ما سيؤدي إلى انتعاش الاقتصاد والسياحة الداخلية .

وعن القطار الكهربائي الخفيف، فهو سيربط بين المدن الجديدة شرق القاهرة، بدايةً من مدينة السلام مرورًا بالعاصمة الإدارية، نهايةً بالعاشر من رمضان، وهو يمثل شريان تنمية جديد مصر .

وفي خطوة غير مسبوقة، تم إنشاء مشروع قطار المونوريل، الذي يتميز بسكّة أحادية بالإضافة إلى أنه أول قطار معلق في مصر، وهو يتكون من خطيّن، خط العاصمة الإدارية يبدأ من محطة الاستاد في مدينة نصر وينتهي في العاصمة الإدارية، ثم خط أكتوبر يبدأ من المنطقة الصناعية في أكتوبر وينتهي بمحطة وادي النيل.