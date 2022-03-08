مؤسس "دعم ريادة الأعمال": نستهدف توفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب

الثلاثاء 08/مارس/2022 - 12:36 م

أطلق رائد الأعمال الشاب يوسف صبري مبادرة مجتمعية جديدة تستهدف توفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب في السوق المصري من خلال إيجاد همزة وصل مع قيادات الشركات الكبرى للاستفادة من خبراتهم في تأسيس المشروعات والكيانات الاقتصادية في مختلف المجالات.

وعن المبادرة المجتمعية يقول مؤسسها رائد الأعمال يوسف صبري أقدم من خلال المبادرة حلولاً مبتكرة لإدارة الأعمال من خلال الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية من كندا وأوروبا والولايات المتحدة ومناطق الشرق الأوسط من النماذج الناجحة في قيادة الشركات والمؤسسات الكبرى والتى تحقق أرباحا كبيرة، والعمل على التواصل بينهم وبين الشباب من راغبي تأسيس المشروعات أو الشركات عبر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح: استهدف هذا العام الوصول إلى تمكين 100 شاب من فتح شركته الخاصة بعد تطوير مهاراتهم القيادية مما يوفر ما يقرب من 10 آلاف فرصة من خلال تأسيس شركات ناشئة بأعلى عائد وربح ممكن على رأسِ المال، مع تقليلِ نسبةِ المخاطرة عن طريق تنويع الاستثمارات، وهنا تكمن فرصة الاستثمارات في الشركات الناشئة والتي تدعمها وتشجعها الدولة بشكل ملحوظ.

وتابع صبري: تتيح المبادرة التعليم الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي وصناعات العلامات للشركات، وتبدأ بالاستثمار في أفراد الشركة أنفسهم وتدريبهم بشكل جيد حتى يتمكنوا من القيادة وفتح شركات خاصة بهم ، مؤكداً أن هذا هو المحرك الرئيسي لنجاح المبادرة، حيث بدأت بالفعل مع موظفي الشركة الناجحين في استثمار قدراتهم وتطويرها حتى فتح الشركات الخاصة بهم والشراكة معهم.

وأكد أن هناك تزايد شديد في فرص العمل في السوق المصرية على جميع الأصعدة؛ مع الاصلاحات الافتصادية التي تحدث الآن في مصر، فتوقعات الحكومة والاتجاهات الاقتصادية والمخطط الذي نصبو أن نعاينه في 2030 إن كان حلمًا في السنوات الآخيرة المنجلية فهو الآن نصب أعيننا نجاهره ونشهد بوادره التي تمتد حتى علي الصعيدِ الاقتصادي، ولاسيما في التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات المواكبة للعصر الحديث، وهذا الاتجاه هو السائد الآن ومستقبلاً وحيث يزدهر هذا الاتجاه الجديد فمن الضروري وجود فرص عمل جديدة.

جدير بالذكر أن يوسف صبري هو مؤسس المبادرة التى تقدم حلول العملاء وإدارة الأعمال حيث تقدم خدمات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي والإنتاج وتتكون من أكثر الموظفين شغفًا، وتخدم الشركة مجموعة واسعة من العملاء ابتداء من الشركات الناشئة إلى الشركات الكبيرة الحجم.