عبد الرحيم علي مهنئًا المرأة بعيدها: دورها بطولي في مواجهة الإرهاب وإسقاط التتار الجدد "الإخوان"

الثلاثاء 08/مارس/2022 - 11:14 ص

هنأ الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، المرأة في كل أنحاء العالم، والمصرية والعربية بشكل خاص، بمناسبة اليوم العالمي لها، اليوم 8 مارس من كل عام.

وقال «علي»، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: نقدم التهنئة لأمهاتنا وشقيقاتنا وبناتنا وزوجاتنا وزميلاتنا، نقدم التهنئة للمرأة في كل أنحاء العالم، والمرأة المصرية والعربية بشكل خاص، نقدر دورهن في جميع المجالات، فهن نبع الحب والحنان والجمال، وقد كان للمرأة المصرية تاريخ حافل بالإنجازات منذ الملك أحمس هازم الهكسوس الذي قادت معه عربته الحربية في المعارك أمه الملكة إياح حتب الأولى، وحتى وقوفها البطولي في وجه الإرهاب والتطرف والمساهمة في إسقاط حكم التتار الجدد "جماعة الإخوان الإرهابية" في ثورة 30 يونيو 2013.

واختتم: "أقدم التهنئة إلى أمي وزوجتي وبناتي، وأدعو لهن بالخير والتوفيق وأن يكن مثالًا يحتذى في مجتمعهن بما يقدمن من أعمال".