الاستفادة من الحروفية كمدخل لإثراء التصميم المعاصر رسالة ماجستير بنوعية جامعة المنصورة

الثلاثاء 08/مارس/2022 - 02:33 ص

تمت مناقشة رسالة الماجستير بقسم التربية الفنية تخصص التصميم والزخرفة بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، بقاعة الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق، والمقدمة من الباحثة فاطمة الزهراء مصطفى مصطفى على عمر... بعنوان " الاستفادة من الحروفية في البناء التشكيلي لجسم الانسان كمدخل لإثراء التصميم المعاصر".

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور/ حنان محمد الشربيني أستاذ التصميم بكلية التربية النوعية_ جامعة المنصورة (مشرفا ورئيسا)، والأستاذ الدكتور/ السيد الشربينى محمد أستاذ التصميم بكلية التربية النوعية_ جامعة دمياط (مناقشا)، والأستاذ الدكتور/ دعاء سالم يوسف أستاذ التصميم بكلية التربية النوعية _ جامعة المنصورة (مناقشا)، والأستاذ الدكتور/ طارق أحمد البهي تخصص التصميم بكلية التربية النوعية _ جامعة المنصورة (مشرفا).

وهدفت الرسالة إلى الاستفادة من الإمكانات التشكيلية والجمالية التي تمتع بها الحروف العربية لإثراء التصميم المعاصر، والاستفادة من الجسم الإنسان كمدخل تشكيلى فى بناء اللوحة التصميمية المعاصرة، واستحداث صياغات تشكيلية ناتجة عن الجمع بين الحروف العربية والبناء التشكيلى لجسم الإنسان لإثراء اللوحة التصميمية باستخدام تقنيات الكمبيوتر (ثنائية الأبعاد)، والوصول إلى صياغات مستحدثة للحروف العربية تضفي بجمالياتها على البناء التشكيلي لجسم الإنسان.

ومن نتائج البحث يعتبر جسم الإنسان مدخلا مثيرا للإبداع في مجال التصميم، وأثبتت الدراسة أن استخدامات الكمبيوتر أضافت أبعادًا جديدة لكيفية تناول الحروف العربية مع الإمكانات العديدة التي أضافها الكمبيوتر للتصميم، ومن أبرز نتائج استخدام برامج الكمبيوتر السرعة والدقة في إنجاز الأعمال الفنية وتأكيد الصلة بين الفن والتكنولوجيا، وأمكن دمج تقنيات برامج الكمبيوتر مع أساليب التصميم التقليدية في لوحة واحده دون أي فصل بين الكمبيوتر والتصميم التقليدي مما أدي إلى استحداث صياغات تشكيلية جديدة تثري اللوحة التصميمية.

وأوصت الباحثة بالاهتمام بالجسم الإنسان وإلقاء الضوء على جمالياتها في برامج تدريس التصميم لطلاب التربية الفنية، وضرورة توفير أجهزة الكمبيوتر وتدريس برامج الكمبيوتر وربطها بالتصميم كمقررات دراسية.

وانتهت لجنة المناقشة والحكم إلى أن الباحثة قد اتبعت الأسلوب العلمى فى جمع البيانات وتحليلها والرسالة تعد إضافة جديدة فى مجال تخصص التصميم والزخرفة.

وبعد مناقشة الرسالة علنيا قررت لجنة المناقشة والحكم منح الباحثة درجة الماجستير(بتقدير ممتاز) بعد أن أشادت اللجنة بالباحثة والعمل البحثي المتميز بالابتكار والإبداع والذي يمكن الاستفادة منه محليا وعالميًا.

