بالصور..نائب محافظ الجيزة تشهد أولى فعاليات مبادرة " الجواز مش جهاز" بالبدرشين

الثلاثاء 08/مارس/2022 - 01:33 ص

في أولى فعاليات مبادرة " الجواز مش جهاز .. غسالة واحدة كفاية " والتي تم إطلاقها تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمواجهة بعض الظواهر السلبية والموروثات المجتمعية المتعلقة بالزواج .

شهدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة انطلاق المبادرة بمركز ومدينة البدرشين.

وقد اطلعت نائب المحافظ من منسقي المبادرة والمشاركين في نشر التوعية على آليات تنفيذها لضمان تحقيق الهدف المرجو منها حيث تم فتح باب المناقشة عن أسباب تلك الظاهرة، كما تم مناقشة بعض الحلول لتلك الظاهرة من خلال القيادات الشعبية والتنفيذية ووضع العديد من التوصيات لتنفيذها بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأشارت هند عبد الحليم إلى أن المبادرة ستواجه بعض الظواهر السلبية والموروثات المجتمعية والتي منها تحمل الأهالي أكبر من طاقتهم المادية نظير شراء التجهيزات اللازمة للزواج لأبنائهم وبناتهم ومواجهة ظاهرة الغارمات وزواج القاصرات.

وأكدت أهمية نشر ثقافة الاستهلاك الرشيد والتوعية من أضرار اللجوء إلى الاقتراض والاستدانة خاصة بالقرى الأكثر فقراً وعدم المغالاة في تكاليف وأعباء الزواج .