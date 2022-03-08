كورونا في الإمارات.. تسجيل 386 إصابة جديدة

الثلاثاء 08/مارس/2022 - 02:16 ص

سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة واحدة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 883,270 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2,302 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1,203 حالات ليصل إجمالي المتعافين إلى 844,308 حالات.