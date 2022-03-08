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الثلاثاء 08 مارس 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في الإمارات.. تسجيل 386 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة واحدة.
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 883,270 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2,302 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1,203 حالات ليصل إجمالي المتعافين إلى 844,308 حالات.

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