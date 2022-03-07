عمر العشماوي: المنظومة التعليمية في مصر تطورت بشكل كبير

الإثنين 07/مارس/2022 - 08:53 م

استضاف برنامج "شارع شريف" للاعلامي شريف مدكور والذي يذاع علي قناه الحياة - أحد الشباب المصري الطموح والذي تفوق في دراسته في الخارج وقرر العودة لارض الوطن بخطط طموحة لتعظيم قطاع ريادة الأعمال ومساعدة الشركات المصرية الناشئة علي تحقيق النمو المستدام.

عمر العشماوي مستشار إدارة الأعمال ، تحدث عن تجربته الناجحة مع الدراسة في الخارج، حيث أكد انه تخرج من مدرسة "جوزويت" في 2012 والتي تعد أول دفعه حصلت على البكالوريا الفرنسية، حيث احتل المركز الاول على شعبه الاقتصاد والعلوم الاجتماعية.

وأوضح العشماوي أن الدراسة في فرنسا، ساعدته في الحصول على البكالوريوس وماجستير إداره الأعمال الدولية من فرنسا، بجانب دراسته سنة اضافية في انجلترا، مطالبا الشباب الطامح في السفر للدراسة في الخارج التركيز على جامعة معينة لها معايير خاصه تتفق مع دراسته .

ولفت العشماوي أن الدراسة في الجامعات الخاصة في فرنسا تتفوق على الدراسة في الجامعات الحكومية هناك، خاصة في مجال اداره الاعمال والهندسة

وأشار العشماوي إلى أن السفر في المطلق دون التركيز على جامعة تحقق هدفه من السفر، لن يكون ذو جدوى، موضحا أن سوق العمل في الوقت الراهن أصبح ذكي جدا في اختيار الشخص المؤهل للقيام بالعمل المنشود .

كما أكد أن السفر للدراسة في الخارج يشتمل على العديد من المزايا التي تثقل الخبرات الشاب، حيث تمكنه من الاطلاع على العديد من الثقافات والأفكار المختلفة التي تعود عليه بالفائدة في حياته المستقبلية .

ونصح العشماوي الشباب الراغب في السفر إلى الخارج بزياره عدد من الدول التي تعتبر جاذبه للشباب، والتي منها بجانب أوروبا والولايات المتحدة الامريكية، العديد من الدول الإفريقية بجانب دول الشرق الاقصى مثل الهند وماليزيا واندونيسيا وسريلانكا والتي تعد من أنواع السياحة الجاذبة ذات التكلفة غير المرتفعة مثل أوروبا .

وتطرق للحديث عن الشباب الذين لا تسمح لهم الظروف بالسفر الى الخارج، حيث أكد أنه يوجد في مصر عدد من الجامعات سواءً الحكومية او الخاصة ذات التعليم المتميز، الذي لا يقل عن أوروبا وأمريكا، مؤكدا ان المنظومة التعليمية في مصر تطورت بشكل كبير وهو ما لمسه من المستوى العلمي والعملي للكثير من زملائه خريجي الجامعات المصرية، خاصة في مجال البيزنس وإدارة الأعمال حيث تتشابه المناهج بشكل كبير بين ما يدرس في مصر وما دراسه في الخارج.