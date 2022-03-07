الخميس.. مائدة مستديرة حول "المهرجان القومي للمسرح" بالأعلى للثقافة

الإثنين 07/مارس/2022 - 07:30 م

تعقد لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها المخرج عصام السيد، مائدة مستديرة بعنوان "المهرجان القومي للمسرح.. الواقع والمأمول"؛ وذلك في الخامسة من مساء الخميس المقبل، الموافق 10 مارس الجاري، بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

يشارك بها كل من: أحمد خميس، وإسلام إمام، وإسماعيل مختار، وباسم صادق، ورشا عبد المنعم، ورنا عبد القوي، وشادي الدالي، ومحمد بهجت، ومحمد الروبي، وهند سلامة، ويسري حسان، ويدير المائدة المخرج عصام السيد مقرر اللجنة.

كما تبث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك على الرابط التالي:

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