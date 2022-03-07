عمرو موسى يشيد بأعمال شباب جائزة فاروق حسني فى دورتها الثانية

الإثنين 07/مارس/2022 - 07:32 م

أشاد الدكتور عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق بالأعمال الفنية واللوحات المشاركة في المعرض الفني بقصر الفنون.

وأكد موسى في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" حرصه الشديد لحضور حفل إعلان جوائز مؤسسة فاروق حسنى وذلك لما يضمه من مواهب فنية متميزة لشباب الفنانين.

وشهد حفل توزيع الجوائز حضور كبير من قبل الأدباء والمثقفين ومنهم الدكتور زاهي حواس والدكتور محمد سلماوي والفنان الكبير جورج بهجوري والمخرج خالد خلال ومجموعة كبيرة من الفنانين والأدباء.

ويتضمن الاحتفال الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الفنون، فى الدورة الثالثة لعام 2022، فى مجالات الجائزة وهى: (التصوير - النحت - النقد الفنى - التصوير الفوتوغرافي - العمارة)، وافتتاح معرض جماعى للشباب، تحت رعاية وزارة الثقافة، وذلك فى مركز الجزيرة للفنون بالزمالك.

وأعلنت مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون عن اعتماد مجلس أمنائها بالإجماع لترشيح الفنان التشكيلى الكبير جورج بهجورى لجائزة الاستحقاق الكبرى فى دورتها الأولى لعام 2022 وقيمتها 100 ألف جنيه.

كانت جميع لجان تحكيم جائزة مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون، قد انتهت من أعمالها الخاصة بالتصويت على الأعمال الفنية المؤهلة للمعرض الجماعى، والمرشحة لجوائز الفنون لهذه الدورة.

وتقدم لهذه الدورة من جوائز الفنون فروع (التصوير "الرسم" - النحت - النقد الفنى التشكيلي - العمارة - التصوير الفوتوغرافى) عدد 1460 عملا فنيا ومعماريا وبحثا نقديا من 749 فنانا ومعماريا وناقدا فنيا من جميع محافظات مصر وتصل قيمة الجوائز إلى 500 خمسمائة ألف جنيه.

274329760_385905466707296_8184058986523713398_n (1)

274108632_666876164628982_1380572101879586152_n (1)

274455560_1042267770042853_1441119081989982094_n

274108632_666876164628982_1380572101879586152_n

274995439_4366869596746568_9007169181822582733_n