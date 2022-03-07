إطلاق أكبر حملة مساعدات غذائية للأسر الأولي بالرعاية بمناسبة شهر رمضان

الإثنين 07/مارس/2022 - 07:20 م

للسنة العاشرة علي التوالي وضمن حملة "إفطار صائم" تطلق مؤسسة "مصر الخير" أكبر أسطول من المساعدات الغذائية لدعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية لتوفير احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك، حيث استطاعت المؤسسة تقديم ما يزيد عن 75 مليون خدمة للمستحقين من الأسر المتعففة في كافة ربوع مصر خلال السنوات التسع الماضية وهي عمر حملة إفطار صائم.

وقال المهندس أحمد على، المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير: إننا نستهدف خلال حملة هذا العام تقديم عدد من الخدمات المتنوعة والمتميزة والتى تلبي احتياجات الأسر الأولي بالرعاية بشكل يحفظ لها خصوصيتها وحريتها في اختيار ما يناسبها، فهناك كرتونة رمضان والتى تحتوي على مواد غذائية تزن 12 كيلو جرام من المواد الجافة ومعها علبة لحوم معلبة وزن 800 جرام، لافتاً إلي أن محتويات الكرتونة تزيد قيمتها عن 260 جنيهاً.

وأضاف، أن المنتج الثاني من منتجات الحملة هو قسيمة شراء مواد غذائية بقيمة 200 جنيه تسلم للمستحق في صورة كارت يصرف به المواد الغذائية وفقاً لاحتياجاته من أى مجمع استهلاكي يتبع الشركة القابضة للمواد الغذائية سواء من شركة المصرية أو الأهرام أو الاسكندرية للمواد الغذائية وغيرها 4 كيانات أخري تتبع للشركة القابضة ولها فروع في كل محافظات الجمهورية.

وأشار علي إلي أن المنتج الثالث هو سند العائلة بقيمة 1200 جنيه يتم تسليمه للأسر المستحقة من الأسر الأولي بالرعاية والأرامل والمطلقات، حيث ستقوم المؤسسة بتسليمه للمستفيدين من يوم 27 أو 28 شعبان كي تتمكن الأسر المستحقة من شراء احتياجاتها من المواد الأساسية والتى تكفيها طوال شهر رمضان بما يضمن خزين البيت كي تدخل الأسرة الشهر الفضيل وهي مطمئنة لوجود اكتفاء من احتياجاتها الغذائية على مدي الشهر.

وأما المنتج الرابع فهو كما ذكر المدير التنفيذي للبرامج بمصر الخير فهو وجبة كفارة الصيام وهي وجبة ساخنة بقيمة 40 جنيه يدفعها المسلم المريض والغير قادر على أداء فريضة الصيام فيكون كفارته إطعام مسكين بقيمة وجبة الإفطار ووجبة السحور بقيمة 10 جنيهات وتشمل وجبة الإفطار لحوم وخضار وأرز وتمر وزجاجة عصير وتشمل وجبة السحور الفول والجبن والبيض والزبادى ويتم توزيع الوجبات بعدد أفراد الأسرة المستحقة كاملة.

والمنتج الخامس بالحملة هو إفطار قرية وفيها يتم توزيع 500 وجبة أو أكثر داخل حيز قرية واحدة ونستهدف خلال الحملة ما يزيد عن 690 قرية في مختلف المحافظات قابلة للزيادة على حسب التبرعات ويتم تحديث الأرقام بشكل مستمر.

أما المنتج السادس فهو زكاة الفطر بقيمة 30 جنيه بما يوازي 2.5 كيلو جرام من المواد الغذائية حيث توزع المؤسسة نصيبين على الأسرة الواحدة ويتم إخراج الزكاة في الأوقات الشرعية وفق ما نص عليه في الكتاب والسنة النبوية الشريفة.

أيضا لدينا منتج سابع وهو سهم مصارف الزكاة بقيمة 100 جنيه يتبرع به من زكاة المال ويوجه ليس فقط لحملة إفطار صائم ولكن يمكن للشخص التبرع لكافة مصارف الزكاة التي تتولى المؤسسة تقديمها للمحتاجين والأسر الأولي بالرعاية وفق اختيار المتبرع ورغبته.