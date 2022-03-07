‏‎‎فتح باب الحجز للمرحلة الثالثة من مشروع جاردينيا سيتي

الإثنين 07/مارس/2022 - 02:29 م

‏‎ تتفتتح شركة فاوندرز بالتحالف مع شركة الأهلي صبور، المرحلة الثالثة من مشروع جاردينيا سيتي والتي تتميز باطلاله مميزه حيث تطل مباشرة علي النادي الرياضي وطريق السويس والكنيسه.

جاء ذلك تتويجًا للنجاح الذي حققه المشروع، بعد التعاقد وبيع اكثر من 50% من اجمالى الوحدات بالمشروع.

كما لاقى مشروع جاردينيا سيتي إقبالا كبيرا من قبل المصريين المقيمين فى الخارج والذي ظهر بشكل كبير اثناء الحملة الترويجية التى قامت بها جاردينيا سيتي ضمن فعاليات معرض عقارات النيل 2022 " بمديني الرياض و جدة بأراضي المملكة العربية السعودية بالشهر السابق.

‏‎وتستكمل شركة فاوندرز بالتحالف مع الاهلى صبور سلسلة نجاحات مشروع جاردينا سيتي المملوك لكل من للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، بعد أن لاقى إقبالا كبيرا نظرا لما يتميز به المشروع من نقاط تنافسية بالسوق العقاري بمصر وتسهيلات فى خطط السداد تصل الى 8 سنوات، حيث تنفرد جاردينيا سيتي بطرح الوحدات بمقدم يبدأ من 100 الف جنيه واستلام فوري للوحدات مشطبة بالكامل بالإضافة إلى الموقع الجغرافى المميز على أول طريق السويس والطريق الدائري، ويبعد 5 دقائق عن مصر الجديدة و10 دقائق من منطقة التجمع، كذلك يعتبر الكمبوند جاهز للسكن الفوري من حيث جميع الإمكانيات والرفهيات الممكنة ابتدأ من المساحات الخضراء والتى تستغل 80% من مساحة الكمبوند و الميادين والحدائق العامة، وكذلك ساحات انتظار كبيره تتسع لجميع ساكني الكمبوند ، كما توفر الخدمات المختلفة، والأنشطة الترفيهية والتجارية والخدمية، من مدرستين، ونادي رياضي و فندق 5 نجوم، وكذلك دور عبادة، وأسواق تجارية ومول تجاري مكون من ثلاثة مستويات على مساحة 35,000 ألف متر مربع لتوفير كافة احتياجات العملاء بجانب ذلك يوفر المشروع الأمان للسكان على مدار الـ24 ساعة، وتيسيرا على قاطني الكمبوند يخدم المشروع بوابتان رئيسيتان.

‏‎واستكمالا لهذا النجاح تم تسليم اكثر من ٥٠٠٠ وحدة حتى الآن ويتم تسليم باقي الوحدات المباعة خلال الفترة الراهنة لتسريع وتيرة الإنجاز ومواكبة التطور الكبير الذي يشهده السوق العقاري بمصر الان.

‏‎ويشكل السوق العقاري نسبة كبيرة من تنمية الدخل المحلي ويعتبر قطاع العقار محرك قويا لمحركات النمو الاقتصادي، مما يتواكب مع حركة النمو والتنمية التى تشهدها مصر الآن في السوق المصري العقاري حيث تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق معدل نمو إيجابى فى 2020 وهو ما يتم استكماله طبقا لخطط الدولة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لشراء العقارات وايضاً للاستثمار فى مصر.

جدير بالذكر أن مشروع "جاردينيا سيتي" يقام على مساحة 513 فدان، يضم المشروع حوالي 19,500 وحدة، حيث تخطي بيع الوحدات بالمرحلتين الأولى والثانية الـ10 آلاف وحدة أي مايمثل حوالى 50% من اجمالى المشروع.

تبدأ مساحاتها من 120 متر مربع، لإضفاء رفاهية المساحات المتنوعة التي تبحث عنها العائلات كما يضم المشروع مول تجاري مكون من ثلاثة مستويات على مساحة 35,000 ألف متر مربع، بالإضافة إلى دور عبادة مجهزة لاستقبال قاطني الكمبوند، ونادي رياضي على مساحة 45 فدانا، وفندق فاخر، مدرستين.

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