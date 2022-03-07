علوش الأمير: زيارتي لمصر ستكون مسك الختام لرحلتي السياحية

الإثنين 07/مارس/2022 - 11:16 ص

بدأ الفنان العراقي علوش الأمير، قبل شهر جولته حول العالم لزيارة العديد من المعالم التاريخية والأماكن السياحية بهدف الترويج لها بفيديوهات وصور، مع التركيز على الدول العربية، فضلا عن لقاء الجاليات العربية بدول الخارج والحديث معهم.

وأعلن علوش في تصريحات إعلامية، عن واجهته المقبلة في جولته العالمية، مشيرا إلى أنه سيزور مصر في ختام جولته حول العالم لتكون "الختام المسك" على حد وصفه، وذلك نظرا لما بها من أماكن تاريخية وسياحية لا يوجد مثيل لها في العالم.

ويشمل برنامج زيارة مصر -بحسب ما ذكر الفنان العراقي- الأهرامات، برج القاهرة، خان الخليلي، ثم الانتقال إلى الإسكندرية وأخيرا الأقصر وأسوان، مشيرا إلى أنها ليست الزيارة الأولى له فقد سبق وزار مصر عدة مرات رفقة أصحابه.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من زيارة نجوم ومشاهير لمصر خلال الفترة الأخيرة، آخرها زيارة الفنانة الهندية هيا خان التي روجت لزيارتها لمصر عبر حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعي، ونشرت العديد من المواقع العالمية والهندية تفاصيل زيارتها.